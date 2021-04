Sassuolo, Ayhan positivo al Coronavirus. Il club: “Calciatore asintomatico”

Il Sassuolo perde un altro pezzo in vista della gara contro la Roma in programma sabato. Il club neroverde ha comunicato la positività al Covid di Ayhan, che ha effettuato i test durante il ritiro della nazionale turca e che non sarà così a disposizione di De Zerbi. Questa la nota ufficiale del club: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il calciatore Kaan Ayhan è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale turca. Il difensore neroverde è totalmente asintomatico e sta seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario“. E’ il secondo caso di positività nel ritiro turco per un calciatore della Serie A, dopo la notizia dell’esito positivo del tampo per Demiral arrivata nella giornata di ieri.