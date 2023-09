Sarsgaard: “In Serie A seguo molto la Roma. Mourinho sarebbe ideale per un film”

José Mourinho è un allenatore che fa del suo carisma, uno dei suoi punti di forza. La sua carriera, fatta di grandi successi in qualsiasi squadra sia andato, potrebbe essere raccontata anche in un film cinematografico. Secondo l'attore hollywoodiano, Peter Sarsgaard, che ha interpretato ruoli come quello in "The Batman", lo Special one potrebbe essere il volto giusto per una futura pellicola. Intervistato da Vanity Fair, Sargaard ha infatti dichiarato: "Mi piace il calcio europeo e sono un fan del Siviglia. Ma seguo anche la Serie A, soprattutto la Roma perché c'è Mourinho. È un personaggio degno di un film".