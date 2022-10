Sarri sul prato dell’Olimpico: “Oggi impossibile giocare. Dobbiamo andare altrove”

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato contro l'Udinese. Tra i tanti temi affrontati, il tecnico biancoceleste ha parlato anche delle condizioni del prato dell'Olimpico: "Il condizionamento del campo è enorme. Avevamo preparato delle uscite da dietro, ma quando siamo usciti per il riscaldamento ho abolito tutto. Uscire palla al piede da dietro oggi era come avere una bomba tra i piedi". Questo il primo messaggio lanciato da Sarri che poi prosegue: "Era impossibile giocare. Non so cosa voglia fare il nostro presidente, ma se il terreno è questo deve prendere un altro allenatore. Io su questi terreni qui non ci so giocare. Altrimenti dovremo andare a giocare altrove, qui non si può". Il tecnico toscano ha poi concluso: "Io faccio giocare le squadre con 700 passaggi a partita, ma se trovo un terreno in queste condizioni non sono l'allenatore ideale".