Sarri sul futuro: “Andrò dove avrò sentimento e una forte motivazione”

Maurizio Sarri, presente a Coverciano per la 'Panchina d'Oro', ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. L'ex allenatore di Lazio e Napoli è alla ricerca di una squadra: "Periodo normale come tutti noi quando abbiamo questi momenti. Uno cerca di studiare e aggiornarsi vedendo le tendenze, è un lavoro che facciamo tutti quando siamo fermi. Andrò dove mi chiameranno, e dove rispondono sentimento e forte motivazione“. La Roma è ancora alla ricerca di un allenatore. In pole c'è Gasperini, ma non è da escludere un tentativo per Maurizio Sarri.