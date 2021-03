Sarri prepara il ritorno: Napoli in pole position, Roma in scia

Maurizio Sarri scalda i motori. Secondo quanto riporta calciomercato.it l’ex allenatore della Juventus sarebbe pronto al ritorno, con un poker di squadre alla finestra. Prima tra tutte il Napoli, poi subito in scia la Roma e il duo Milan-Arsenal alla finestra per capire la fattibilità dell’operazione. I giallorossi potrebbero stuzzicare l’interesse del tecnico toscano, con Ramadani e gli altri uomini vicini a Sarri che gradirebbero la destinazione capitolina. La discriminante fondamentale sarà ovviamente l’ingresso in Champions League della Roma, che deciderà il destino di Fonseca. Nell’agenda di Friedkin continua a campeggiare anche il nome di Max Allegri, quel profilo internazionale di livello assoluto che racchiude in sé tutte quelle caratteristiche ricercate dalla proprietà e dalla dirigenza. Caratteristiche per rilanciare il progetto con nuove ambizioni e possibilità.