Sarri: “Disparità con Mourinho. Ecco perché gli hanno sospeso la squalifica”

Il derby tra Roma e Lazio si avvicina sempre di più, le due romane scenderanno in campo il 19 marzo all'Olimpico. E il clima è già infuocato come testimoniano le parole di Maurizio Sarri che alla vigilia della gara di Conference pensa a Mourinho. E alla sospensione della squalifica, paragonata a quella non concessa a lui lo scorso anno per la lite con Saelemaekers. Queste le sue parole: "Mourinho ha le sue opinioni sulla Conference, che rispetto, ma non condivido. Sulla vicenda della sua squalifica posso dire solo che l'anno scorso io presi due giornate di squalifica dopo il finale di partita col Milan, ma con due referti diversi tra arbitro e procura federale. Forse a lui hanno dato la sospensione della squalifica per meriti alla carriera”. E ancora contro le parole dell'allenatore portoghese che ha definito la Conference di quest'anno inferiore a quella da lui vinta: "Se la competizione dell’anno scorso aveva un livello più alto di quest’anno? È un’opinione personale, che rispetto ma non condivido”. Poi sull'infortunio di Immobile: “Non so più di tanto, il dottore mi ha detto che l’esame strumentale ha rilevato un problema muscolare che non sembra di grande entità. Oggi parleremo di dettagli e tempi di recupero”. Infine sul calcio olandese: "L’unica cosa che non mi piace del calcio olandese è la tifoseria del Feyenoord”