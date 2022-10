Sarri contro Karsdorp: “Mani addosso all’arbitro ma non è stato squalificato”

Maurizio Sarri ha parlato del cartellino giallo a Milinkovic nella conferenza stampa post gara di ieri. Il tecnico ha criticato la decisione facendo un chiaro riferimento alla discussione tra Irrati e Karsdorp dopo il match tra Roma e Napoli: "Ho visto un giocatore mettere la mani addosso all’arbitro senza essere squalificato, ci basterebbe avere lo stesso trattamento, anche meno. Abbiamo fatto una buona partita fino all’1-1, eravamo talmente in controllo che l’ultima cosa che la squadra si aspettava era prendere gol. A quel punto la reazione è stata nervosa, non di squadra. Questo ci ha fatto perdere tutti gli equilibri, ci avevamo messo un anno per metterli a posto. I tifosi sono uno spettacolo, mi dispiace sia venuta fuori una partita così per loro. Tenere l’Olimpico pieno cosi è uno spettacolo, ma dobbiamo meritarcelo".