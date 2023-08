Sarri: “Italiane fortunate in Europa lo scorso anno. Il calendario non è casuale”

Le sue parole: "È uno scandalo che il mercato sia aperto con il campionato che comincia. Non abbiamo fatto una legge per evitare che il calcio in Italia sia in mano ai mercanti"

Redazione

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Lecce. Il mister dei biancocelesti ha criticato il calendario della Serie A e la scelta di tenere aperto il mercato durante la stagione. Queste le sue parole:

Il calendario? “Non è casuale. Nelle prime quattro trasferte giocheremo contro Milan, Juventus e Napoli. Si fanno calendari come gli inglesi, senza tenere in conto che siamo quasi in Africa. A Birmingham eravamo a 11 gradi pochi giorni fa, qui ne fanno 38. Bisognerebbe tenere in considerazione questi aspetti”.

Dopo il secondo posto, cosa chiede alla Lazio? “Il campionato è difficile, ci sono squadre più attrezzate di noi. L’anno scorso molti hanno sprecato tante energie nelle coppe, quest’anno non credo si ripeta. Noi vogliamo ribaltare i valori sulla carta, che rimangono gli stessi della stagione passata, quindi dobbiamo fare qualcosa che va ai limiti delle nostre capacità per lottare per la Champions. La Serie A è in leggera crescita. Non prendo per oro colato quello che hanno fatto le squadre italiane nelle coppe, c’è stata un po’ di fortuna nei sorteggi”.

Manca qualcosa dal mercato? “Già è uno scandalo che il mercato sia aperto con il campionato che comincia. Ora non mi metto a parlare di mercato a 24 ore da una partita. Non abbiamo fatto una legge per evitare che il calcio in Italia sia in mano ai mercanti. Con il calciomercato aperto 10 giorni i procuratori conterebbero sempre meno. Già mi girano i cogli*** che andiamo a giocare domani con dei giocatori ancora sul mercato. E poi il 75% delle notizie che avete scritto su di me riguardanti il mercato sono state bufale. Per fortuna il calcio non è una cosa seria. Se nelle cose serie il livello d’informazione è lo stesso, sono preoccupato. Non voglio parlare di mercato, chiamate Lotito e Fabiani per parlarne. Altrimenti mi alzo e vado via”.