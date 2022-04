Sarri ancora sul derby perso con la Roma: “L’ho ricordato tutti i giorni”

Immobile parla della lotta al quinto posto: "Sarebbe importante questo è una step di crescita che ci serve"

Nonostante la bella vittoria della sua Lazio contro il Genoa a Marassi, Maurizio Sarri non dimentica la gara contro la Roma, persa dai biancocelesti per 3-0. "Derby? L’ho ricordato tutti i giorni ai ragazzi, così non faranno più errori del genere. Dalla mia squadra mi aspetto prestazioni così per il finale di stagione. Per noi è importante arrivare il più in alto possibile in classifica", ha detto l'allenatore toscano ai microfoni di Dazn nel dopo partita, che poi ha parlato anche della battaglia per il quarto posto. "Siamo in lotta per l’Europa. Ci piacerebbe se tutte le squadre avessero lo stesso numero di partite giocate. Ce la giocheremo punto a punto fino alla fine".