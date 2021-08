Sarah Felberbaum: “Quando De Rossi ha preso il Covid ero terrorizzata”

Le parole dell'attrice: "Mi ha fatto una sorpresa: è tornato a casa senza dirmelo. Io ero in camera e ho sentito la sua voce venire dal salotto. Sono andata di là e ho visto Daniele"

Un 2021 fatto di alti e bassi per Daniele De Rossi. Prima la paura con il Covid e il ricovero, poi la vittoria dell'Europeo con la Nazionale dove faceva parte del team. Sarah Felberbaum è tornata a parlare al settimanale F di quel momento di paura: "Ero terrorizzata, la sera non dormivo, mi sentivo la responsabilità dei bambini che avevano il diritto di continuare la loro vita senza nessun peso. Una volta che ne siamo usciti poi sono stata fiera di me. Quando superiamo sfide importanti a volte dimentichiamo di dirci: "Sei stata brava". Farlo è un modo di prendere atto che siamo pronte per affrontare qualcosa di più grande".