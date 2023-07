Santos Turza (scopritore Dybala): “A Roma si sente di nuovo importante e apprezzato”

"Alla Roma credo che Paulo si sia sentito di nuovo importante e apprezzato in pieno". A parlare è Santos Turza, da più di 50 anni talent scout dell'Instituto Atletico Centrale Cordoba e scopritore di Paulo Dybala. Il dirigente argentino ha rilasciato un'intervista a Sportitalia nella quale ha parlato proprio della Joya e della sua nuova avventura a Roma: "Non che alla Juve non lo fosse, ma la piazza giallorossa era quello che più gli serviva in questo momento, forse. La finale di Europa League è stato solo l’inizio, ma si è visto che peso possa avere Paulo in una squadra che lo mette nelle migliori condizioni per rendere. Penso che con lui la pericolosità della squadra di Mourinho aumenti molto". Turza ha poi continuato parlando del rapporto con Mourinho: "José da lui sta tirando fuori il meglio a livello motivazionale e credo e spero che possano alzare ancora di più l’asticella, magari regalando il sogno di uno Scudetto ai tifosi, mercato permettendo". Poi il racconto del loro primo incontro risalente al 2003: "Arrivò questo ragazzino di dieci anni, per un provino accompagnato dal padre. Quanto mi ci volle a capire che avevo davanti un crack secondo lei? Dopo 10 minuti dissi ai miei collaboratori che andava tenuto".