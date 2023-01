Santos, oggi camera ardente di Pelè. Falcao: “Il calcio perde il più grande talento”

Intorno alle 10 locali, 14 italiane, è stata aperta la camera ardente a cielo aperto di Pelè. Migliaia i tifosi in fila per dare l'ultimo saluto alla leggenda del calcio scomparsa lo scorso 29 dicembre. Il feretro è stato istallato su una pedana coperta da una tenda ed è stato collocato al centro del prato di Vila Belmiro, stadio del Santos. Sulle tribune, presente uno striscione con scritto "Viva O Rei". I funerali si svolgeranno domani, presente alla commemorazione di oggi anche Falcao. L'ex centrocampista giallorosso, oggi coordinatore sportivo del Santos ha parlato di Pelè ai microfoni del Tg1. Queste le sue parole: "Pelè era una figura unica, non sono come giocatore ma anche come essere umano. Mi sono rimaste impresse la sua umiltà e la sua capacità di rispettare i tifosi. Non si può parlare di lui come calciatore, è stato sicuramente il più grande di tutti. Il calcio ha perso il suo più grande talento"