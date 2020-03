Santon ricorda i momenti in Nazionale: “Quando tutto questo finirà saremo ancora più grati di essere italiani” – FOTO

Davide Santon, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto ricordare i bei momenti passati in Nazionale. In totale le sue presenze con la maglia azzurra 8: il suo esordio è datato 6 giugno 2009 all’età di 18 anni e 5 mesi con il ct Lippi in occasione dell’amichevole Italia-Irlanda del Nord. Nello specifico il terzino della Roma ha voluto ricordare la gara contro l’Inghilterra di esattamente 5 anni fa, quando fu convocato da Antonio Conte. Queste le sue parole:

“Oggi, 5 anni fa, giocavo per la mia Nazionale. Italia siamo forti, lottiamo tutti insieme! Quando tutto questo sarà finito saremo ancora più grati per il dono della vita e per il fatto di essere italiani“.