Santon: “Rabbia per la rete subita, stavamo ancora rientrando”

Al termine dei primi 45 minuti la Roma è in vantaggio sul Genoa per 2-1, grazie al gol di Under e all’autorete di Biraschi. Questa l’analisi di Santon a caldo.

SANTON A SKY SPORT

Come siete riusciti a mettere in difficoltà il Genoa?

Sono arrabbiato perché non dobbiamo prendere un gol così. Stavamo facendo bene e gestivamo bene il pallone. Avevamo trovato lo spazio. Non ci voleva questo gol nel finale.

Cosa è successo sul gol di Pandev?

Si forse stavamo ancora rientrando. Dovevamo rientrare, era tra me e Mancini. Dobbiamo fare ancora più gol per vincere la partita.