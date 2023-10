Santon: “L’Inter perde molto senza Lukaku. San Siro lo accoglierà con tanti fischi”

Davide Santon, ex difensore tra le altre di Inter e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A. Tra gli argomenti trattati, anche il passaggio di Lukaku in giallorosso: "I fischi per lui saranno tanti, mi sa... Conosco bene i tifosi dell’Inter ma non so bene come è stata gestita la cosa". Queste le prime parole di Santon che ha poi concluso: "Di sicuro l'Inter si è sentita presa in giro ed è normale quando si parla di un giocatore importante come lo era Lukaku. Senza di lui, l'Inter ha perso tanto".