Santon: “Il mio matrimonio a Roma, la città più bella al mondo e che porto nel cuore”

Davide Santon ha cominciato ieri la sua terza stagione con la Roma. Il terzino potrebbe però partire prima dell’inizio del campionato, con il Besiktas che sembra interessato a comprarlo. Intanto sui social ha celebrato il matrimonio con la sua Chloe, sposata lo scorso 26 agosto. Il messaggio sul post: “Ho sposato la ragazza più bella, la donna dei miei sogni che amo e che ho sempre amato sin dal primo giorno… non potevo che celebrare questo momento in una cornice magica, la città più bella del mondo, la città che porto nel cuore”. Una dedica importante per sua moglie, ma anche per Roma. Una città che sarà difficile da lasciare.