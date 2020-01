Santon, il messaggio social dopo il compleanno: “Grazie a tutti per gli auguri” – FOTO

Dopo il compleanno di ieri, ricordato anche dal club tramite i propri profili social, oggi sono arrivati anche i ringraziamenti di Santon. Il terzino giallorosso, ancora ai box per un infortunio, ha voluto infatti ringraziare fan, amici e compagni di squadra per gli auguri postando su Instagram una foto di gruppo insieme al fratello Enrico e a Mancini, Pellegrini e Florenzi. Questo il suo messaggio: “Grazie a tutti per gli auguri di compleanno“. Santon si sta allenando ancora a parte a causa di una lesione bicipite femorale della coscia sinistra, con tempi di rientro ancora da definire.