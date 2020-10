Roma, infortunio al flessore per Santon: out contro il CSKA Sofia

Bad news per la Roma. Ad un giorno dall’esordio casalingo contro il CSKA Sofia – in cui i giallorossi cercheranno di dare continuità alla buona rimonta della scorsa settimana contro lo Young Boys –, si è fermato Davide Santon per un infortunio al flessore della coscia sinistra. Il terzino, che molto probabilmente sarebbe stato schierato a sinistra, deve ora svolgere i controlli di routine, ma la sua presenza per la gara di domani è scongiurata. Fonseca, che lo avrebbe portato in conferenza stampa oggi alle 14, lo sostituirà con Rick Karsdorp, aggiornando sulle condizioni dell’ex Inter e Newcastle. Rimandato così il ritorno in campo di Santon, che dopo la gara contro il Benevento era stato messo da parte dal tecnico portoghese contro Young Boys e Milan, preferendogli Karsdorp e Bruno Peres.