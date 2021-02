Sanremo, la juventina Michielin sceglie Totti: “Ascolto le sue interviste per rilassarmi”

Bianconera nel cuore, ma con un pizzico di giallorosso nell’anima. Francesca Michielin sarà, in coppia con Fedez, una delle partecipanti di punta della prossima edizione del Festival di Sanremo e in un’intervista al Corriere del Veneto ha svelato un particolare interessante rispetto alla sua preparazione in vista del prestigioso appuntamento: “La sera, per rilassarmi, ascolto le interviste di Francesco Totti“. Un aspetto curioso della routine giornaliera dell’artista, vista la sua nota fede per la Juventus che la porta spesso a commentare sui social con grande trasporto le partite della squadra di Pirlo. Non è la prima volta che Francesco Totti entra nelle cronache del Festival: nell’edizione 2006 l’ex capitano romanista era stato tra gli spettatori in platea, mentre la moglie Ilary scelta da Giorgio Panariello come co-conduttrice insieme a Victoria Cabello. Nel 2017 altro cameo di prestigio per Totti, tra gli ospiti di spicco dell’edizione condotta da Carlo Conti e da Maria De Filippi.