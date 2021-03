Sanremo, Amadeus porta Ibra dal musicista: “Bravo Zlatan, ma io sono della Roma”

L’amore per la Roma è più forte di tutto, anche di una diretta televisiva nel sabato sera più importante di Rai Uno. Durante la finale del Festival di Sanremo 2021, al termine del monologo di Ibrahimovic, Amadeus ha detto all’attaccante: “Andiamo a fare la foto con il primo violino, è un super milanista”. Zlatan ha detto di sì, abbandonando per un secondo il suo solito ghigno per sorridere e scendere verso l’orchestra. Tutto bello, se non fosse che il primo violino, non appena Ibra si è avvicinato, ha detto: “Lo ammiro tanto, ma io sono romanista”. Imbarazzo all’Ariston, poi svanito quando il musicista ha posato per i fotografi con Ibra ricordandogli anche del super gol segnato con l’Ajax realizzato contro il Breda nel 2004. In tanti sui social hanno apprezzato l’onestà da romanista di Franco, questo il nome del musicista, anche se c’è chi ha sottolineato: “Se sei romanista a Ibra je dovevi di’ solo che doveva venire da noi nel 2003”.