Sanches: “Posso giocare in più ruoli. Se sto bene potrò fare una grande stagione”

Renato Sanches ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match tra Roma ed Empoli. Queste le sue parole:

RENATO SANCHES A DAZN

L’emozione di segnare il primo gol qui. “Per me è stato un momento molto importante, era la prima da titolare. Venivo da un infortunio, è sempre difficile. Sono molto felice di essere qui, di segnare e di vincere la prima partita per questa squadra”.

Sei sempre pronto per supportare l’attacco, come ti trovi in questo modulo? “Secondo me posso fare tanti ruoli, a destra, come numero 6 o numero 8 che mi piace molto. Mi piace portare la palla, se sto bene posso giocare ovunque perché mi sento forte e così non ho problemi a giocare in qualsiasi ruolo. Ho qualità e se mi sento al top posso fare tutto. Anche giocare da numero 6 e numero 8.

Per arrivare al top della forma di che gestione hai bisogno? Giocare tanto o riposare? “È una cosa che non posso controllare. In questi anni ci ho lavorato, ho sempre fatto tutto quello che dovevo. Spero che ora siano alle spalle e che io possa mostrar tutto quello che posso fare. Ho bisogno di giocare, di stare bene, ma sono sicuro che quest’anno farò di tutto per dimostrare il mio potenziale e fare il meglio per la squadra”.

Che opportunità è essere a Roma oggi? “Credo che giocare a calcio sia la cosa migliore al mondo. Essere a Roma è emozionante, ho parlato con Mourinho e Tiago, so che la squadra è forte e che i tifosi sono fantastici. Sentono il calcio e ho bisogno di questo, innamorarmi di nuovo del calcio. Ho avuto tanti infortuni in passato, mi sono sentito triste perché ho fatto di tutto. Con tanti infortuni è difficile entrare in forma, mostrare il tuo calcio, ma la cosa più importante è non arrendersi mai e restare professionali. Il meglio deve venire. Continuerò a lavorare, se sto bene farò una grande stagione”.

