San Valentino, gli auguri di Smalling alla moglie: “Sei una madre fantastica”- FOTO

Per il primo San Valentino romano Chris Smalling ha affidato i propri sentimenti ai social. Il difensore giallorosso ha pubblicato un post su Instagram in cui dichiara al mondo l’amore per la moglie Sam, con sui è sposato dal 2017. Questo il messaggio dell’inglese, con uno scatto di famiglia anche insieme al piccolo Leo: “Buon San Valentino amore della mia vita! Sono davvero fortunato ad averti come moglie. Ora Leo vedrà che mamma fantastica ha!” Smalling si augura che questo sia il primo di tanti San Valentino all’ombra del Colosseo. L’inglese vuole rimanere nella capitale, ma tutto dipenderà dallo United. I Red Devils, infatti, hanno aumentato le loro richieste economiche arrivando a chiedere 20 milioni di euro alla Roma per l’acquisto a titolo definitivo. Intanto si gode la sua famiglia.