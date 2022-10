Sampdoria, Villar: “Speciale giocare contro la mia Roma. In bocca al lupo per tutto”

Gonzalo Villar, centrocampista della Sampdoria ed ex Roma, ha commentato la gara di lunedì con un post su Instagram: "Abbiamo lasciato tutto in campo ma ancora c’e tanto da migliorare. Testa a vincere domani e lunedi, non c’e altro. Grazie sempre per essere con noi fino alla fine. E' stato molto speciale giocare contro la mia Roma, in bocca al lupo per quello che sta per venire". Lo spagnolo è in prestito dal club giallorosso.