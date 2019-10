Sampdoria, ultimo allenamento settimanale tra partitella e lavoro atletico. Terapie e palestra per Linetty

Sotto il sole di Bogliasco la Sampdoria ha concluso la preparazione in questa settimana di sosta del campionato. Senza i nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal e Jakub Jankto, Angelo Palombo e staff (in attesa dell’arrivo di Ranieri) hanno diretto una seduta mattutina sul campo 1 del “Mugnaini” a base di partitelle ad alta intensità, cominciata con riscaldamento con e senza palla e conclusa con una parte atletica. Come riporta il sito ufficiale dei blucerchiati, ai lavori hanno partecipato tre Primavera: Marco Pompetti, Matteo Raspa e Tommaso Maggioni.

Sul fronte degli infortunati Morten Thorsby ha proseguito sul campo e in palestra il proprio iter di recupero, terapie e palestra per Karol Linetty, soltanto terapie e fisioterapia per Andrea Seculin. La ripresa degli allenamenti è fissata nel pomeriggio di martedì.