Sampdoria, Stankovic: “Fiero di essere zingaro. Ringrazio Mourinho per il gesto”

Partita di grande personalità per la Samp, segnata anche dall’espulsione. "Mi è dispiaciuto che siamo rimasti in 10, ma abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo messo in difficoltà la Roma. Faccio i complimenti ai ragazzi, finchè hanno potuto hanno tenuto il campo. Lascio agli esperti i commenti, non mi va di parlare degli episodi perché sono stanco. Fino all’espulsione abbiamo giocato bene e abbiamo messo in difficoltà una squadra che mira alla Champions".