Sampdoria, sabato allenamento a porte aperte per i tifosi

L'iniziativa, voluta dal presidente Marco Lanna, consentirà ai sostenitori di accogliere giocatori, mister e staff tecnico nel piazzale antistante gli spogliatoi

Sabato prossimo, in occasione della sessione mattutina di allenamento prevista per le 10:30, la Sampdoria apre le porte del centro sportivo di Bogliasco ai tifosi. La formazione di Marco Giampaolo si prepara in vista della gara contro la Roma in programma domenica 3 aprile. Un ritorno alle origini, un’abitudine persa col tempo a causa dei lavori di ammodernamento delle strutture prima e del Covid poi. Un’iniziativa spinta dal presidente Marco Lanna che consentirà ai sostenitori di accogliere giocatori, mister e staff tecnico nel piazzale antistante gli spogliatoi. Intanto oggi doppio allenamento a Bogliasco per la Sampdoria, priva dei sette nazionali (Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Tomás Rincón, Stefano Sensi, Morten Thorsby e Maya Yoshida). Al mattino, lavori di forza in palestra con trasformazione sul campo 2 del “Mugnaini”, mentre nel pomeriggio esercitazione tecnico-tattica sul campo 1.