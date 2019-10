Sampdoria-Roma, verso l’allerta arancione su Genova: per ora match confermato

Sampdoria-Roma si giocherà. Almeno per ora, nonostante ‘Arpal Liguria’ abbia confermato l’allerta arancione per la giornata di domani, quando a ‘Marassi’ sarà in programma il match dell’ottava giornata di Serie A. Per oggi l’allerta resta gialla, ma l’innalzamento della soglia dell’allerta ad arancione è previsto proprio per domani. In ogni caso, ad ora Sampdoria-Roma è confermata. Anche se in serata si saprà qualcosa di più preciso: come riporta ‘gazzetta.it’ -, il resto dipenderà tutto dai modelli previsionali meteo più aggiornati. I timori maggiori sono legati ai corsi d’acqua cittadini – il Bisagno scorre a fianco del Ferraris – e non alla tenuta del manto erboso di Marassi.