Sampdoria-Roma, Pellegrini raggiunge le 200 presenze in Serie A

Lorenzo Pellegrini taglia il traguardo delle 200 presenze in Serie A. Il capitano della Roma, in campo dal 1' contro la Sampdoria, raggiunge cifra tonda nel massimo campionato italiano. Il numero 7 ha giocato 153 gare in Serie A con i colori giallorossi. Le altre 47 apparizioni, invece, le ha totalizzate nel biennio 2015-17, trascorso in prestito al Sassuolo prima di fare ritorno a Trigoria. Un’altra coccarda da appuntarsi dopo aver festeggiato le 200 partite giocate con la maglia della Roma in occasione della trasferta di Empoli dello scorso 12 settembre. In questa speciale classifica (guidata da Francesco Totti con 786 presenze) Pellegrini, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha da poco superato Mirko Vucinic e Radja Nainggolan. Inoltre, giovedì scorso in Europa League, il centrocampista ha raggiunto la presenza numero 46 nelle coppe europee da romanista. È diventato ancor di più parte integrante della storia del club dei Friedkin. Oltre ad essere il primo capitano nato a Roma ad aver alzato una coppa europea, Pellegrini è entrato nella Top 10 dei calciatori giallorossi ad avere totalizzato più apparizioni in Europa.