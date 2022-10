Sampdoria-Roma, le probabili formazioni di Stankovic e Mourinho

La Roma scende in campo lunedì sera a Marassi, ore 18:30, contro la Sampdoria per la decima giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso Mourinho non può contare sulle giocate di Dybala, ma recupera Zaniolo e spera di avere a disposizione anche Karsdorp. Confermata la stessa formazione che ha pareggiato 1-1 giovedì con il Real Betis, a parte il numero 22 che torna sulla trequarti con Pellegrini. Davanti sembra favorito Belotti (gol in Europa League) su Abraham per guidare l'attacco.