Sampdoria-Roma, le probabili formazioni di Ranieri e Fonseca

Dopo la clamorosa delusione in Europa League contro il Manchester United, la Roma si rituffa in un campionato che ormai ha perso quasi ogni significato. I giallorossi giocheranno domenica sera 2 maggio alle 20.45 contro la Sampdoria dell’ex...

Dopo la clamorosa delusione in Europa League contro il Manchester United, la Roma si rituffa in un campionato che ormai ha perso quasi ogni significato. I giallorossi giocheranno domenica sera 2 maggio alle 20.45 contro la Sampdoria dell'ex Ranieri allo stadio Marassi di Genova. La squadra di Fonseca, dopo aver abbandonato le speranze di quarto posto, ha visto allontanarsi anche l'Europa League e ora deve guardarsi alle spalle anche dal Sassuolo. Il settimo posto, quello occupato attualmente dalla Roma, vorrebbe dire Conference League. Il tecnico portoghese fa i conti con gli infortunati: non ci saranno Pau Lopez, Veretout e Spinazzola, usciti infortunati da Manchester. In dubbio anche Diawara. In porta ci sarà Mirante, in difesa con Mancini spazio a Ibanez e Cristante. A destra uno tra Santon e Reynolds, a sinistra ci sarà Bruno Peres. In mezzo può scalare Pellegrini e far coppia con Villar. Sulla trequarti Carles Perez e Mkhitaryan alle spalle di Mayoral, che si riprende il centro dell'attacco nella consueta staffetta con Dzeko. Ranieri invece ha recuperato Quagliarella e Keita.