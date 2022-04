Sampdoria-Roma, le formazioni ufficiali: Mou conferma gli 11 del derby

Con Zaniolo e Veretout ai box, lo Special One si affida agli stessi che hanno battuto la Lazio: Abraham solo e supportato da Mkhitaryan e Pellegrini

Squadra che vince non si cambia, specie se stravince il derby. E quindi José Mourinho si presenta a Marassi con la stessa Roma che ha battuto la Lazio due settimane fa per 3-0. Spazio ancora a Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini dietro l'unica punta Tammy Abraham. Nessuna sorpresa negli undici iniziali neanche per la Sampdoria di Marco Giampaolo.