Sampdoria-Roma, le formazioni ufficiali di Stankovic e Mourinho

Senza Dybala, trequarti affidata a Pellegrini con Zaniolo in panchina e la coppia Belotti-Abraham in attacco. Sulla sinistra c'è El Shaarawy con Camara per la prima volta dall'inizio

Dopo il pari col Betis che complica la qualificazione al turno successivo di Europa League, Roma di nuovo in scena in campionato nel 'Monday Evening' della Serie A visto che si gioca alle 18.30 con Lecce-Fiorentina in programma questa sera. A 'Marassi' Mourinho sfida il suo ex campione del triplete Dejan Stankovic, nuovo allenatore della Sampdoria. Senza Dybala, toccherà ancora a Pellegrini giocare a supporto delle due punte: Mourinho infatti sceglie il tandem Belotti-Abraham, con Zaniolo che si accomoda in panchina nonostante la squalifica di giovedì che gli ha permesso di riposare. A sinistra la novità riguarda la maglia da titolare per Stephan El Shaarawy sulla fascia sinistra, con Zalewski a destra. A centrocampo altra sorpresa con l'esordio da titolare per Mady Camara in coppia con Cristante e Matic che parte fuori. Difesa confermata in blocco e senza alternative, davanti a Rui Patricio.