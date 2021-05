Sampdoria-Roma, le formazioni ufficiali di Ranieri e Fonseca

Giallorossi in campo alle 20.45 al Ferraris per riscattare la sconfitta in Europa League

La Roma per riscattare il flop contro il Manchester United cerca i tre punti contro la Sampdoria. I giallorossi sono ospiti della squadra di Ranieri allo stadio "Ferraris" nel posticipo della 34esima giornata. Fonseca deve rinunciare agli infortunati Pau Lopez, Spinazzola, Diawara, Veretout e Carles Perez oltre a Pedro. Non c'è neanche Pellegrini, rimasto a Roma per la nascita del figlio Thomas. In porta spazio a Fuzato, in difesa Mancini (che era squalificato a Manchester), Smalling e Kumbulla. Panchina per Ibanez. In mezzo al campo Cristante e Villar, gli esterni sono Santon e Bruno Peres. Sulla trequarti c'è Mkhitaryan alle spalle di Dzeko e Mayoral. Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria-Roma.