Sampdoria-Roma, la moviola: tre gol in fuorigioco, Dzeko sbaglia il rigore

Episodi arbitrali, cartellini e casi VAR del match della 34^ giornata di Serie A

Redazione

Dopo la debacle di Manchester, la Roma torna a giocare in campionato nella 34^ giornata di Serie A, sfidando la Sampdoria. La partita di Genova, iniziata alle 20:45, è arbitrata da Sacchi, con Raspollini e Zingarelli assistenti. Il quarto uomo è Ros, mentre al VAR c'è Irrati e AVAR Liberti. Di seguito tutti gli episodi della partita in tempo reale:

SECONDO TEMPO

70' - Rigore per la Roma: Adrien Silva tocca di braccio in area su cross di Mancini e l'arbitro non ha dubbi, indicando il dischetto. Si incarica della battuta Dzeko. Audero intuisce la traiettoria e para.

69' - Ammonizione per Mancini. Il numero 23 carambola addosso a Verre e l'arbitro reputa l'intervento falloso. Era diffidato, salterà il Crotone.

66' - Terzo gol annullato per fuorigioco: ancora una volta Dzeko parte in posizione irregolare. Stavolta è Mayoral a realizzare la rete ma dopo una consultazione col VAR viene confermato l'offside di qualche centimetro.

57' - Secondo gol annullato a Dzeko, fotocopia della situazione precedente. Il bosniaco parte in fuorigioco ma stavolta il guardalinee attende ad alzare la bandierina. Il numero 9 mette la sfera alle spalle di Audero e arriva quindi il fischio dell'arbitro. Gol annullato.

46' - Gabbiadini chiede un calcio di rigore. A pochi secondi dal calcio d'inizio l'attaccante blucerchiato entra in area giallorossa e Smalling mentre tenta di allontanare il pallone la colpisce col braccio. L'arbitro però chiama un intervento falloso di Gabbiadini e il check del VAR conferma la sua decisione.

PRIMO TEMPO

46' - Finisce il primo tempo. Due ammonizioni in totale, entrambe per la Roma: prima Kumbulla, poi Cristante prendono il cartellino giallo. Annullato per fuorigioco il gol di Dzeko, che era partito mentre la bandierina si era alzata.

41' - Verre prova a entrare in area di rigore ma viene fermato da Cristante. Il blucerchiato si lamenta di un fallo ma Sacchi lascia correre. Il numero 4 era stato ammonito dieci minuti prima.

32' - Ammonizione per Cristante. Il numero 4 giallorosso interviene fallosamente in scivolata su Colley.

28' - Gol annullato a Dzeko. Il difensore riceve il pallone in posizione di fuorigioco e il guardalinee alza la bandierina. L'arbitro lascia giocare e così il numero 9 insacca il pallone in rete, salvo poi annullarlo immediatamente per offside, in attesa della conferma del VAR.

24' - Ammonizione per Kumbulla. Il difensore interrompe la corsa di Thorsby sulla fascia con un fallo e Sacchi non ha dubbi: è cartellino giallo. Il numero 24 rimane a terra contuso ed interviene lo staff tecnico: il problema è al ginocchio destro, lo stesso infortunato qualche settimana fa.

15' - La Sampdoria si lamenta per un presunto fallo di mano in area, ma l'arbitro lascia correre valutando l'intervento regolare. Infatti Villar in area cerca di allontanare il pallone che carambola sulla spalla di Bruno Peres.