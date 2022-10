Sampdoria-Roma, la moviola: c’è un tocco di mano di Ferrari in area. È rigore

A Genova per rimanere sulla scia delle prime della classe. Dopo il pareggio in casa del Betis (1-1) che ha riaperto il discorso qualificazione, e le due vittorie di fila la Roma approda sotto la Lanterna. Mourinho sfiderà un suo ex discepolo: Dejan Stankovic, da poco alla guida della sbandata Sampdoria, per la decima giornata di Serie A. L'arbitro designato per il match è Marco Di Bello.