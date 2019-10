Sampdoria-Roma, la maledizione continua: problema muscolare per Cristante, si fa male anche Kalinic

Maledizione senza fine per la Roma. Oltre a un’infermeria già piena, i giallorossi devono fare i conti con un altro infortunio dopo appena 7 minuti di gioco a ‘Marassi’. Durante Sampdoria-Roma, infatti, Bryan Cristante si è fermato per un problema muscolare all’adduttore destro. Il centrocampista giallorosso, che venerdì aveva effettuato lavoro differenziato prima di rientrare in gruppo nella rifinitura di ieri, ha avuto un risentimento. L’ennesimo stop muscolare, ancora in mediana, che ha costretto Nuno Campos a mandare in campo Pastore. Non è finita, perché la Roma – nel finale del primo tempo – è costretta a sostituire anche Nikola Kalinic. Il croato ha subito una botta da dietro alla gamba sinistra da parte di Murillo. L’ex Atletico Madrid ha provato più volte ha rientrare in campo, ma alla fine si è arreso. Dentro Edin Dzeko, che entra nel recupero con la mascherina in carbonio. Quello di Cristante è il nono infortunio muscolare in stagione, in attesa di capire di più sullo stop di Kalinic.