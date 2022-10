Sampdoria-Roma, la Joya di Dybala per il gol di Pellegrini: “Daje”

Non è scaramantico Dybala, anzi. A differenza di tanti tifosi Paulo scatta una foto dal divano di casa un istante prima la realizzazione del calcio di rigore concesso alla Roma contro la Sampdoria. "Daje" scrive la Joya su Instagram al gol di Lorenzo Pellegrini. Nonostante l'infortunio al retto femorale sinistro, l'argentino segue e tifa la squadra di Mou sempre, anche a distanza. Da casa supporta i compagni in campo allo Stadio Luigi Ferraris e soprattutto il capitano, differentemente da quanto si potesse pensare, visto che spesso entrambi sono stati incaricati dallo Special One come rigoristi.