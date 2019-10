Sampdoria-Roma, Kolarov riprende Florenzi nel tunnel di Marassi: “Con chi ca… sta parlando?”

La Roma era rientrata negli spogliatoi a Marassi sullo 0-0 dopo aver perso per infortunio Cristante e Kalinic. Di occasioni verso la porta della Sampdoria, però, neanche l’ombra e i secondi quarantacinque minuti potevano essere fondamentali per provare a indirizzare la partita. Anche per questo può scappare un po’ di nervosismo. E’ il caso di Kolarov che, inquadrato dalle telecamere Sky, ha ripreso platealmente Florenzi nel tunnel del Luigi Ferraris poco prima di scendere in campo nella ripresa. “Chiamate Florenzi per favore. Con chi ca… sta parlando?” sono state le parole del serbo dopo che il capitano della Roma si era fermato a chiacchierare con qualcuno ritardando l’ingresso sul terreno di gioco. Il 24 giallorosso, richiamato da alcuni compagni di squadra, poi è arrivato e dopo un cenno d’intesa con Kolarov si è messo a capo della fila. Purtroppo per la squadra di Fonseca, però, il risultato al triplice fischio è rimasto lo stesso: 0-0.