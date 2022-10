Sampdoria-Roma, il bacio in testa di Mourinho a Stankovic nel prepartita

Nuove esperienze e vecchi ricordi. Nel pre partita di Sampdoria-Roma, Mourinho e Stankovic si sono incontrati sul prato di Marassi durante il riscaldamento delle due squadre. Un lungo abbraccio e una chiacchierata intensa per i due che insieme hanno vissuto il periodo d'oro dell'Inter, culminato con il triplete del 2010. Il colloquio si è poi concluso con un bacio ricco di significato da parte dello Special One per il suo ex centrocampista.