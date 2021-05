Sampdoria-Roma, i Friedkin raggiungono la squadra a Genova

I proprietari hanno preso un volo nel pomeriggio. In quelle ore visita a sorpresa in hotel: l'ex Alessio Cerci è passato in albergo per un saluto

Alla fine sull'aereo privato per Genova ci sono saliti solo Dan e Ryan Friedkin. I proprietari della Roma speravano di portare in Liguria anche Lorenzo Pellegrini, che è rimasto al fianco della moglie Veronica, ancora in sala parto. Per sopperire all'assenza del suo capitano, Fonseca ha deciso di schierare per la prima volta in stagione Mayoral e Dzeko insieme. I texani sono decollati da Ciampino poco dopo le 18.30 per essere presenti sugli spalti di Marassi e non far mancare il loro supporto. Nel pomeriggio, all'hotel della Roma si è visto Alessio Cerci, che è passato a salutare la sua ex squadra prima del match.