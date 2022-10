Sampdoria-Roma, i convocati di Stankovic: out Wings, Murillo e De Luca

Domani è in programma la sfida tra i giallorossi e i blucerchiati. Assenze importanti per Stankovic mentre Mourinho recupera Karsdorp

Domani la Roma sarà di scena a Marassi per la sfida contro la Sampdoria. I blucerchiati occupano l'ultima posizione in classifica e hanno da poco cambiato allenatore. Stankovic ha preso il posto di Giampaolo. Il serbo ha diramato la lista dei convocati: non ci saranno per problemi fisici Wings, Murillo e De Luca. Mourinho ha recuperato Karsdorp per il match contro la Samp.