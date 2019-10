Sampdoria-Roma, i convocati di Fonseca: c’è Dzeko, torna Perotti

Edin Dzeko ce la fa. Il bosniaco supera il provino nella rifinitura e parte con la squadra per Genova. Il numero 9, con maschera protettiva al seguito, è pronto a scendere in campo. Presente anche Diego Perotti, che entra tra i convocati per la prima volta in stagione. Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

DIFENSORI: Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore.

ATTACCANTI: Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert.