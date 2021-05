Sampdoria-Roma, esordio in Serie A per Darboe

Il centrocampista classe 2001 ha fatto il suo debutto al minuto 83, entrando al posto di Villar

Esordio in Serie A per Ebrima Darboe, centrocampista della Primavera di Alberto De Rossi. Il classe 2001 è entrato al minuto 83 di Sampdoria-Roma al posto di Villar, che ha accusato un problema all'adduttore. Si tratta del quinto debutto di un giocatore del settore giovanile in prima squadra in questa stagione, dopo gli esordi di Boer, Tripi, Milanese e Bamba nella fase a gironi di Europa League. Nell'attuale Campionato Primavera Darboe ha totalizzato 5 gol e 2 assist in 18 gare disputate.