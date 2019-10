Sampdoria-Roma, cori razzisti contro Vieira

A Marassi finisce 0-0 tra Roma e Sampdoria, ma Fonseca continua a perdere giocatori per infortunio. Il match di oggi, però, non fa parlare di se solo per i problemi accusati dai giocatori capitolini, ma come riporta Ansa, per degli episodi di razzismo (segnalati dal IV Uomo) al Ferraris durante il primo tempo dal settore ospiti occupato da circa 2000 tifosi giallorossi. Si sarebbero sentiti dei “buu” nei confronti di Ronaldo Vieira, centrocampista di colore della Sampdoria.