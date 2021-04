Sampdoria-Roma, arbitra Sacchi. Al Var Irrati

Designata la terna che dirigerà la sfida di Marassi di domenica

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 15ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 2 maggio. Samp-Roma di domenica sera (ore 20.45) sarà diretta da Sacchi, con Raspollini e Zingarelli come assistenti. Il IV Uomo sarà Ros, il Var Irrati e l'AVar Liberti. Per Sacchi è il primo incrocio con la Roma, mentre con i blucerchiati ha già arbitrato il 2-1 (sempre a Marassi) quest'anno contro l'Udinese.