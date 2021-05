Sampdoria-Roma, ammonito Mancini: era diffidato, salterà il Crotone

Fonseca perde il difensore per la prossima sfida in campionato

Piove sul bagnato per la Roma, sotto 0-2 contro la Sampdoria e in procinto di incappare nell'ennesima sconfitta stagionale. All'enorme qualità di problemi e di defezioni per infortunio si aggiungerà, nella prossima sfida in Serie A, anche la squalifica di Mancini. Il difensore giallorosso è stato infatti ammonito dal direttore di gara Sacchi ed era diffidato: non ci sarà dunque con il Crotone. Un ulteriore problema da gestire per Fonseca, che perde un altro uomo chiave della rosa in vista della partita con i calabresi.