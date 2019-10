Programma stabilito. La Roma partirà per Genova nel tardo pomeriggio. I giallorossi decolleranno con un volo da Fiumicino alle 17.15. Salvo, ovviamente, comunicazioni dell’ultima ora sul meteo che costringeranno le autorità a rinviare il match (a gennaio la possibile data). Nei giorni scorsi il club aveva valutato la possibilità di viaggiare in treno fino a Milano per poi spostarsi a Genova in pullman. Alla fine si è optato per il volo.