Sampdoria-Roma, Abraham esce dolorante per un problema alla spalla: le sue condizioni

L'inglese è rimasto coinvolto in uno scontro con due avversari che gli ha procurato dei dolori persistenti

La partita di Abraham contro la Sampdoria finisce all'80'. Una gara non facile per l'inglese che non ha avuto molte palle giocabili a causa dell'ottima organizzazione blucerchiata. Come se non bastasse, a metà del secondo tempo, è rimasto coinvolto in uno scontro con due avversari che gli ha procurato dei dolori persistenti alla spalla destra. Un problema che ha inficiato la gara di Tammy fino al cambio con Shomurodov. Mentre abbandonava il terreno di gioco Abraham ha mostrato ancora smorfie di dolore nonostante fossero passati un po' di minuti dal contatto. Mourinho spera che si tratti di una situazione temporanea soprattutto in vista dei quarti di Conference contro il Bodo di giovedì.