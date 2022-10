Sampdoria, lesione muscolare per Murillo: salta la sfida con la Roma

La Roma continua a perdere i pezzi, con l'infortunio decisamente grave e pesante di Paulo Dybala. Il periodo è particolare per i calciatori e gli stop fioccano in tutte le squadre di Serie A. Oggi la Sampdoria ha comunicato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Murillo, difensore colombiano che salterà la partita con la Roma di lunedì prossimo. "L’U.C. Sampdoria informa che gli accertamenti diagnostici e strumentali effettuati in data odierna al calciatore Jeison Murillo hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. Il difensore ha già iniziato la fase fisioterapica del caso", recita la nota. Non sono ancora noti di tempi precisi del rientro, ma è sicuro il suo forfait per la partita di 'Marassi' contro i giallorossi in programma tra sette giorni.