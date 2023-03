Sampdoria, influenza per Sabiri e Turk. Torna in gruppo Rincon

La Sampdoria si è allenata oggi per preparare la sfida di domenica contro la Roma allo stadio Olimpico. Esercitazioni per le finalizzazioni, partitelle tattiche e in spazi ridotti e supplementi di palestra. Questo il programma della sessione di questo pomeriggio. I blucerchiati hanno ritrovato Rincon, tornato dalla nazionale. Non si sono allenati per una sindrome influenzale Sabiri e Turk. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Gunter (quest’ultimo sul campo). Percorsi riabilitativi per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani gli uomini di Stankovic torneranno ad allenarsi la mattina.